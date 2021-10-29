Вопрос с еврономерами решен, больше никаких отсрочек не будет - Гетманцев

Нардеп от Слуги народа, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент не продлит период льготного растаможивания авто на еврономерах, который заканчивается сегодня.

Он считает, что «вопрос решен».

По состоянию на 9 ноября растаможено более 83 тысяч автомобилей. В бюджет поступило 2,9 млрд грн.

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«Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь закон один для всех. Прошу Национальную полицию принять меры по недопущению проезда еврономеров по улицам и дорогам нашей страны», — написал Гетманцев.

10 ноября заканчивается 180-дневный период льготной растаможки так называемых евроблях. Речь идет о подержанных авто, выпущенных не менее пяти лет назад и которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита.

До 10 ноября таможенное оформление таких транспортных средств личного пользования осуществляется по новой формуле, которая не зависит от стоимости автомобиля. Действие законов о льготном растаможивании не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам «Евро-2» и выше. Временный режим не распространяется на машины из России и оккупированных территорий.

С 11 ноября полиция сможет штрафовать водителей за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не был вывезен за пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками иным лицом, чем-то, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины. Штраф составляет 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн). Если нарушение совершено этим водителем повторно в течение года, то штраф составляет 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год «и с оплатным изъятием транспортного средства или без такового» (ч.8 ст. 121 КУоАП).

Кроме того, нарушение таможенных правил путем превышение срока временного ввоза и транзита транспортных средств более чем на 30 суток по признакам ч. 6 статьи 470 и ч. 6 статьи 481 Таможенного кодекса влечет за собой штраф в размере 170 тыс. грн или конфискацию автомобиля.

Для участников боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов о растаможке по новой формуле (с 15 мая 2021 года), льготный период действует до 8 февраля 2022 года.