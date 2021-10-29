Украинцы с паспортами-книжками также смогут менять место регистрации онлайн

Услуга регистрации места проживания онлайн станет доступной для тех украинцев, которые имеют паспорта в форме книжки.

Соответствующий экспериментальный проект правительство утвердило с доработкой на заседании 10 ноября, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Именно этот документ даст возможность осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала «Дія».

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Сейчас соответствующая услуга уже доступна для тех, кто имеет паспорт в форме ID-карты.

Также, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас на заседании Кабмина было принято постановление, которое позволит отражать в «Дії» биометрические документы с видом на временное/постоянное проживание. Чиновник пообещал, что уже вскоре украинцы получат соответствующую услугу в приложении.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла в целом законопроект о смене места регистрации онлайн — территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате;

регистрация места проживания онлайн станет доступной с 1 декабря 2021 года, когда основные нормы закона вступят в силу, постепенно каждый регион будет переходить на электронную смену места регистрации;