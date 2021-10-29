Более 60% государственных предприятий менее прибыльны, чем частные - анализ за 10 лет

Рентабельность собственного капитала 61,1% государственных предприятий ниже медианных показателей частных компаний.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии, где анализируются анонимизированные финансовые показатели компаний за 2011−2020 годы (данные предоставлены YouControl).

Дальше всего от медианных показателей бизнеса — государственный сектор строительства (почти 90% компаний ниже медианы), HoReCa и добыча полезных ископаемых (по 76%).

Ближе всего — государственные сельскохозяйственные предприятия (56% ниже медианы бизнеса) и транспорт и логистика (60%).

Распределение рентабельности собственного капитала (ROE): государственные предприятия по отношению к медианному частному предприятию соответствующего сектора и года (% предприятий).

«Если государство владеет предприятием с целью получения прибыли, то оно не достигает этой цели. Частные предприятия чаще являются более прибыльными и, соответственно, эффективнее используют ограниченные ресурсы», — отметил Богдан Прохоров, экономист Центра экономической стратегии.

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По словам первого заместителя Фонда государственного имущества Дениса Кудина, государство, к сожалению, не требует у руководителей государственных предприятий достижения доходности (которое измеряется рентабельностью собственного капитала). Действующая методика определения эффективности управления базируется на улучшении результатов предыдущего периода. Чиновник говорит, что этим пользуются директора предприятий, минимально улучшая показатели каждого года.

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«Более тысячи предприятий нужно ликвидировать. Это политически сложная история, поскольку срок пребывания на посту министра экономики — 11 месяцев, а процедура ликвидации должна длиться 2−3 года. Но если провести процедуру корректно, то средства, потраченные на ликвидацию? вернутся в разы», — отметил в своем выступлении директор Команды поддержки реформ Минэкономики Денис Шемякин.

Исследование и презентация его результатов проведены в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд «Возрождение» в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.