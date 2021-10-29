Суммы в платежках украинцев за коммуналку выросли на 2,7 млрд грн

В сентябре этого года гражданам Украины насчитали 11 млрд грн за коммунальные услуги. За год сумма выросла на 2,7 млрд грн. В сентябре 2020-го украинцам начислили 8,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Одновременно домохозяйства оплатили за ЖКУ 12,2 млрд грн, что на 11,3%, или 1,2 млрд грн больше от сумм в платежках.

По состоянию на сентябрь долги населения за коммунальные услуги достигли 61,5 млрд грн. Это на 1,4 млрд грн меньше, чем было в августе (62,9 млрд грн). Сумма уменьшения долга соответствует показателю последнего летнего месяца.



Инфографика: Госстат

Население задолжало за такие услуги:

поставка и распределение газа – 23,1 млрд грн;

поставки тепла и горячей воды – 18,8 млрд грн;

электроэнергия – 6,5 млрд грн;

водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;

управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн;

вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

В указанном месяце потребители заключили 7300 договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 76,1 млн грн.