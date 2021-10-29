Суммы в платежках украинцев за коммуналку выросли на 2,7 млрд грн

В сентябре этого года гражданам Украины насчитали 11 млрд грн за коммунальные услуги. За год сумма выросла на 2,7 млрд грн. В сентябре 2020-го украинцам начислили 8,3 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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Одновременно домохозяйства оплатили за ЖКУ 12,2 млрд грн, что на 11,3%, или 1,2 млрд грн больше от сумм в платежках.
По состоянию на сентябрь долги населения за коммунальные услуги достигли 61,5 млрд грн. Это на 1,4 млрд грн меньше, чем было в августе (62,9 млрд грн). Сумма уменьшения долга соответствует показателю последнего летнего месяца.
Инфографика: Госстат
Население задолжало за такие услуги:
В указанном месяце потребители заключили 7300 договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 76,1 млн грн.
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