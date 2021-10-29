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В Португалии приняли закон, запрещающий руководству беспокоить сотрудников в нерабочее время

В Португалии приняли закон, запрещающий руководству беспокоить сотрудников в нерабочее время

В Португалии приняли закон, запрещающий работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. Соответствующие поправки в трудовое законодательство об удаленной работе одобрили в парламенте Португалии. Начальство может получить штраф за обращение к работникам в нерабочее время.

При этом поправки в законе не будут распространяться на компании, где количество работников не превышает 10 человек. Об этом пишет Euronews.

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо вносить их в категорию «бизнес-расходов».

По новым правилам, родители маленьких детей имеют право работать удаленно без необходимости заранее договариваться с начальством об этом, пока ребенку не исполнится 8 лет. Также в измененный закон включены меры по борьбе с одиночеством — работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.

В правительстве страны считают, что новые правила дистанционной работы помогут Португалии извлечь выгоду — например, в виде иностранных специалистов, которые хотят изменить ситуацию.

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«Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удаленная работа может стать „переломным моментом“ для государства, если мы получим себе выгоду и уменьшим ее недостатки», — отметила Ана Мендес Годиньо, министр труда Португалии.

Португалия стала первой европейской страной, которая в январе 2021 года изменила правила дистанционной работы в результате пандемии коронавируса. По новым правилам, в трудовом законодательстве работодателям необходимо обеспечивать необходимым оборудованием своих работников для работы на дому.

По материалам Mind
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