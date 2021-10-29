Возможно ли уволить работника за отказ от вакцинации

Гоструда разъяснила, могут ли работника уволить с работы в связи с отказом или уклонением от вакцинации против COVID-19.
В ведомстве отметили, что с учетом норм статьи 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» работники юридических лиц, определенных приказом Минздрава № 2153, которые отказываются или уклоняются от прививок, отстраняются от работы в соответствии с законодательством о труде путем издания работодателем приказа (распоряжения).
Однако основания для увольнения таких работников отсутствуют.
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