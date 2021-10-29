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Возможно ли уволить работника за отказ от вакцинации

Возможно ли уволить работника за отказ от вакцинации

Гоструда разъяснила, могут ли работника уволить с работы в связи с отказом или уклонением от вакцинации против COVID-19.

В ведомстве отметили, что с учетом норм статьи 12 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» работники юридических лиц, определенных приказом Минздрава № 2153, которые отказываются или уклоняются от прививок, отстраняются от работы в соответствии с законодательством о труде путем издания работодателем приказа (распоряжения).

Однако основания для увольнения таких работников отсутствуют.

Справка Finance.ua:

  • с 8 ноября вступило в силу постановление Кабмина об отстранении от работы непривитых от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна — для сотрудников: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных госадминистраций и структурных подразделений; всех учебных и научных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;
  • Фонд социального страхования Украины сообщил, оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы.
  • при этом Профсоюз просит отложить на месяц отстранение от работы невакцинированных учителей.
По материалам Finance.UA
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