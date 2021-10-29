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Межбанк: будет ли обвал котировок доллара ниже 26 гривен и чего ждать по евро

Межбанк: будет ли обвал котировок доллара ниже 26 гривен и чего ждать по евро

Среда пройдет на валютном рынке очень активно и, по нашим прогнозам, объем операций на межбанке будет в пределах от $155 млн до $240 млн при совершении до 520-680 сделок.

Основная причина – завтрашний выходной в США. Американцы отмечают День ветеранов и все расчеты в долларе завтра будут проходить на условиях поставки валюты ТОМ. Не самая популярная форма расчетов на нашем валютном рынке приведет к тому, что клиенты будут закрывать свои операции по доллару сегодня или сразу перенесут их уже на пятницу. Поэтому все будут спешить закрыть максимальное количество своих сделок по доллару сегодняшним днем.

В сочетании с расчетами с Минфином Украины по купленным инвесторами вчера ОВГЗ, а также активизацией хозяйственной деятельности компаний и периодическими выходами Укрэнерго с распродажей валюты – все это и увеличит статистику торгов 10 ноября.

По прогнозу Finance.ua, сегодня особого укрепления гривны снова не произойдет. И даже при активных распродажах валюты экспортерами и Укрэнерго Нацбанк продолжит “защищать” уровень в 26 гривен за доллар.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу, в среду будут в пределах: доллар — коридор 26,00-26,20 грн, евро — коридор 30,00-30,35 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,00-26,40 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15-20 коп, а в кассах банков 20-25 коп.
  • Евро: в банках коридор от 29,90 до 30,50 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 30,05 до 30,40 грн при спреде в пределах 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,07 / 26,09
евро – 30,24 / 30,27

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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