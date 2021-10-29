Меморандум с МВФ предусматривает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населения

Украина пообещала МВФ отказаться от льготных тарифов на газ, электричество, отопление и горячую воду для населения.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума.

«Украина откажется от практики ограничения цены на газ и услуги по теплоснабжению и подаче горячей воды […] Цены с мая следующего года должны полностью отражать расходы компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения», — сообщает издание.

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Также после этих изменений ожидается улучшение финансового положения «Нафтогаза» уже в 2022 году. Это случится «по мере приближения к рыночным условиям формирования цен по истечении срока действия текущего годового контракта», говорится в меморандуме. Нынешний годовой контракт до апреля будет проверять независимая аудиторская фирма на предмет его влияния на финансовое состояние НАКа.

Если по каким-то причинам «Нафтогазу» потребуются дополнительные средства, эта потребность в течение отопительного сезона будет покрываться за счет прозрачного и прямого субсидирования из бюджета.

«На годовой контракт с фиксированной ценой 7,96 грн/кубометр газа, предложенной НАК, потребителей перевели в мае. До этого действовала предельная цена 6,99 грн/кубометр. Срок действия новых контрактов истекает в конце апреля. Когда цена только устанавливалась, формально она была рыночной, поскольку позволяла поставщикам получать небольшую прибыль. Теперь же, после того как стоимость газа на споте в Европе резко выросла и превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, фиксированная цена оказалась в 3−4 раза ниже рыночной», — говорится в публикации.

«Нафтогаз» отказался от первоначального годового контракта с компанией Дмитрия Фирташа «ЙЭ Энергия» и перезаключил отдельные контракты с каждым поставщиком. Новые контракты, трехлетние, прописали с условием ежегодной индексации годовой цены. Именно это и позволяет ожидать, что цена газа по контракту на 2022−2023 годы может существенно измениться.

В настоящее время почти весь газ «Укргаздобычи» продается «Нафтогазу», однако с мая 2022 года, согласно меморандуму с МВФ, до 50% газа «Укргаздобычи» должно ежегодно продаваться на бирже на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка.

Оставшийся газ НАК продолжит выкупать непосредственно для обеспечения клиентов как покупатель последней надежды (ППН) и бюджетных организаций. С 2024 года, по истечении срока трехлетнего контракта, УГД должно будет продавать на бирже 100% своего газа. На бирже газ покупать смогут все и на равных условиях. Никто из покупателей, в том числе и иностранных, не может быть здесь ограничен.

«В Кабмине официально не комментируют содержание меморандума. В то время как не под запись один из чиновников, знакомый с достигнутыми договоренностями, рассказал, что при подготовке документа исходили из того, что весной Импортная цена газа существенно снизится, а потому роста тарифов в Украине удастся избежать», — говорится в материале.

При этом, если цены на газ не снизятся, его закачка на следующий отопительный сезон обойдется значительно дороже. И если тарифы не повысить соответственно, придется компенсировать нехватку денег за счет дотаций из государственного и местных бюджетов. Но МВФ, по информации издания, на такой вариант согласился.