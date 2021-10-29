В «Нафтогазе» опровергли информацию о договоренностях с Коломойским

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что в последние дни активно распространяется дезинформация вокруг судебного дела «Укрнафта» против «Нафтогаза». В компании опровергли слухи о какой-то связи с олигархом Игорем Коломойским и договоренности с ним.
Об этом сообщается на сайте компании.
По данным компании, проблема берет начало в 2006—2013 годах, с тех пор продолжаются судебные тяжбы в украинских судах, а с 2015 года — в иностранных судах.
«Информация о том, что „Нафтогаз“ договорился с бизнесменом Игорем Коломойским, или подписал с „Укрнафтой“ соответствующее мировое соглашение, или согласился отдать 3,5 млрд кубометров газа или другой объем газа, денежные средства
По данным компании, сейчас идет судебный процесс между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укрнафта» о взыскании 9,067 млрд куб м природного газа и всех доходов, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила или могла получить от продажи объема природного газа.
«Нафтогаз» не соглашается с исковыми требованиями «Укрнафты». Позиция «Нафтогаза» остается по сути неизменной начиная с первого заседания суда по этому делу. Другими словами, компания не соглашается с требованиями «Укрнафты» о передаче ему спорных объемов газа, с требованиями «Укрнафты» по компенсации стоимости спорных объемов газа по текущей рыночной цене.
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