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В «Нафтогазе» опровергли информацию о договоренностях с Коломойским

В «Нафтогазе» опровергли информацию о договоренностях с Коломойским

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что в последние дни активно распространяется дезинформация вокруг судебного дела «Укрнафта» против «Нафтогаза». В компании опровергли слухи о какой-то связи с олигархом Игорем Коломойским и договоренности с ним.

Об этом сообщается на сайте компании.

По данным компании, проблема берет начало в 2006—2013 годах, с тех пор продолжаются судебные тяжбы в украинских судах, а с 2015 года — в иностранных судах.

«Информация о том, что „Нафтогаз“ договорился с бизнесменом Игорем Коломойским, или подписал с „Укрнафтой“ соответствующее мировое соглашение, или согласился отдать 3,5 млрд кубометров газа или другой объем газа, денежные средства и т. д., не соответствует действительности. Предположение, что „Нафтогаз“ уже отдал И. Коломойскому какие-то объемы газа, также ложно: „Нафтогаз“ не передавал никаких объемов газа или средств „Укрнафте“ с того момента, как „Нафтогаз“ возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021)», — говорится в сообщении НАКа.

По данным компании, сейчас идет судебный процесс между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укрнафта» о взыскании 9,067 млрд куб м природного газа и всех доходов, которые НАК «Нафтогаз Украины» получила или могла получить от продажи объема природного газа.

«Нафтогаз» не соглашается с исковыми требованиями «Укрнафты». Позиция «Нафтогаза» остается по сути неизменной начиная с первого заседания суда по этому делу. Другими словами, компания не соглашается с требованиями «Укрнафты» о передаче ему спорных объемов газа, с требованиями «Укрнафты» по компенсации стоимости спорных объемов газа по текущей рыночной цене.

По материалам РБК-Украина
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