Межбанк: перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день

Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и с неплохими объемами операций. Еще сразу после обеда только по Bloomberg прошло уже операций на сумму более $ 170 млн.
Противостояние интересов крупных игроков сегодня проявилось во всей красе, и перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день. Можно сказать, что в итоге почти ничья. Хотя формально котировки и чуть подросли в целом за вторник, но после 15 часов они начали достаточно быстро откатываться и если бы не завершение сессии, то скорее всего, они вернулись бы к стартовым значениям.
При этом, что интересно, у Нацбанка сегодня не было особой возможности активно пополнять резервы за счет избытка предложения. Он выходил на рынок только с самого утра с покупкой своих стандартных $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен. И затем быстро ушел. А вот все остальные сделки закрывали уже сами клиенты. Это говорит о том, что поток валюты от крупных госкорпораций несколько иссяк.
Если исключить момент отсутствия второй интервенции Нацбанка, то в значительной степени сами торги вторника прошли по сценарию вчерашнего дня и всю сессию 9 ноября котировки доллара находились в очень узком коридоре 26,06−26,095/ 26,08−26,115 гривен за доллар. При этом, данный коридор покупок и продаж еще больше сузился уже с 11 часов и уже до конца активной фазы торгов находился в пределах от 26,08 до 26,115 гривен.
Главные события 9 ноября на валютном рынке:
1). Доллар в итоге за день вырос на 1,5 копейки — с 26,06/26,08 до 26,075/26,095 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк на рынок сегодня выходил всего один раз и купил $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0856 гривны, а официальный курс на 10 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0927 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,10 / 26,12
евро — 30,20 / 30,22
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1583 / 1,1585
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где в Киеве срочно и недорого сдать ПЦР-тест?6 ч. назад - 1044 9
Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна7 ч. назад - 1062 7
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список10 ч. назад - 1125 6
Трехлетние соглашения уже помогли ТКЭ сэкономить почти ₴10 миллиардов - Нафтогаз11 ч. назад - 402 6
Нарушение карантина: в Киеве за сутки составили более сотни протоколов10 ч. назад - 527 5
Кому готовы платить от 20 000 до 54 000 грн: подборка вакансий10 ч. назад - 4603
Во французском городке продают дом за 1 евро: какие условияВчера, 19:29 - 2103
Рейтинг стран по стоимости жизниВчера, 21:02 - 2079
Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛПы за периоды, в которых не получали доход — разъяснение налоговой6 ч. назад - 1335
В Украине начали забирать автомобили за превышение скорости8 ч. назад - 1269 2
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы6 ч. назад - 123
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2026 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 904
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1066
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4590 4