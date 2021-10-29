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Межбанк: перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день

Межбанк: перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день

Как и предупреждал Finance.ua в своем утреннем прогнозе, вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и с неплохими объемами операций. Еще сразу после обеда только по Bloomberg прошло уже операций на сумму более $ 170 млн.

Противостояние интересов крупных игроков сегодня проявилось во всей красе, и перетягивание «курсового каната» продолжалось практически весь день. Можно сказать, что в итоге почти ничья. Хотя формально котировки и чуть подросли в целом за вторник, но после 15 часов они начали достаточно быстро откатываться и если бы не завершение сессии, то скорее всего, они вернулись бы к стартовым значениям.

При этом, что интересно, у Нацбанка сегодня не было особой возможности активно пополнять резервы за счет избытка предложения. Он выходил на рынок только с самого утра с покупкой своих стандартных $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен. И затем быстро ушел. А вот все остальные сделки закрывали уже сами клиенты. Это говорит о том, что поток валюты от крупных госкорпораций несколько иссяк.

Если исключить момент отсутствия второй интервенции Нацбанка, то в значительной степени сами торги вторника прошли по сценарию вчерашнего дня и всю сессию 9 ноября котировки доллара находились в очень узком коридоре 26,06−26,095/ 26,08−26,115 гривен за доллар. При этом, данный коридор покупок и продаж еще больше сузился уже с 11 часов и уже до конца активной фазы торгов находился в пределах от 26,08 до 26,115 гривен.

Главные события 9 ноября на валютном рынке:

1). Доллар в итоге за день вырос на 1,5 копейки — с 26,06/26,08 до 26,075/26,095 гривен к концу сессии.

2). Нацбанк на рынок сегодня выходил всего один раз и купил $ 5 млн по цене не выше 26,07 гривен.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,0856 гривны, а официальный курс на 10 ноября 2021 года установлен на уровне 26,0927 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,10 / 26,12
евро — 30,20 / 30,22

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1583 / 1,1585

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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