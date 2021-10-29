День финансов: выход Украины с «зеленого списка» ЕС и регистрация места жительства онлайн

Во вторник, 9 ноября Украину исключили из «зеленого списка» ЕС и пообещали поддержку бизнесу во время карантина:

ЕС исключил Украину из «зеленого списка». Европейский союз обновил «зеленый список» стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили.

Карантинная поддержка для бизнеса. Народные депутаты от «Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи для «красных» зон адаптивного карантина. Деньги будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Кстати, бизнесу часто не обойтись без банковских услуг. Особенно важен выбор обслуживающего банка для молодой компании. Самым опытным в этом плане является Приватбанк. Он уже более 25 лет обслуживает украинский бизнес и отлично понимает его потребности. Его карта «Ключ к счету» для ФЛП — наглядный пример того, каким должен быть функционал для начинающего бизнесмена, чтобы тот чувствовал себя максимально комфортно. В этом спецпроекте мы рассказываем о ее основных преимуществах:

Профессии, для которых вакцинация обязательна. Согласно приказу Кабмина, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, добавляются такие сотрудники.

Регистрация места жительства онлайн. С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, если вы регистрируетесь там, где проживаете на данный момент, то достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом и получить согласие владельца.

«Киев цифровой»: что нового. Как отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич, в новой версии «Киев цифровой» команда сделала более простым сервис QR-билетов и добавила таймер для автоматического завершения парковки.

Недавно мы уже рассказывали о мобильном приложении нашего партнера, финансового портала «Минфин». «Минфин Валюта» — это бесплатное приложение для всех, кто интересуется валютой. В приложение добавили много новых функций, которые могут быть интересны нашим читателям. Так, виджеты с курсами валют доступны для пользователей всех платформ. Теперь «Минфин Валюта» доступно всем пользователям Huawei, которые устанавливают приложения через AppGallery. Также добавлены криптовалюты.