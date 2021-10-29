5 ошибок, из-за которых могут отказать в повышении зарплаты

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, как правильно просить о повышении зарплаты.

Как пишет Work.ua, самые распространенные ошибки при обсуждении зарплаты следующие:

неподготовленность. Когда вы придете просить повышения зарплаты, шеф наверняка спросит о ваших заслугах. Составьте четкий ответ. Расскажите, сколько и чего вы сделали за определенный период, каких результатов достигли, насколько перевыполнили план, какие идеи предложили, что реализовали. В общем, все, чем можете похвастаться, используйте как аргумент;

необоснованность. Собственно, вторая ошибка исходит от первой. Если вы просто требуете повысить зарплату за красивые глаза или потому, что «всем повысили, а мне нет», дела не будет. Нет смысла просить увеличения оплаты труда, если вы не сделали ничего выдающегося или если нет других веских оснований (инфляция, повышение минималки и др.);

ультиматум, шантаж, наглость. Три большие ошибки, которые нельзя делать, если вы хотите получить повышение. Ни в коем случае не прибегайте к стратегии «либо вы мне повышаете зарплату, либо я ухожу». Такая позиция изначально проигрышная, поскольку, скорее всего, начальник выберет второй вариант — шантажистов в коллективе никто не любит;

неподходящий момент. Речь идет не о психологических тонкостях. А о здравом смысле. Если вы допустили серьезную ошибку или если в компании какие-то глобальные изменения, если шеф болеет или загружен важными вопросами, ну не нужно врываться к нему в кабинет и просить немедленно увеличить вашу зарплату. Дождитесь лучшего момента, когда вы — молодец, проекты завершены, начальство в хорошем настроении;

завышенные ожидания. Объективно оцените свой труд. Прежде чем просить повышения, посмотрите, какая средняя зарплата по вашей специальности. Не забудьте про пункт 1. И будьте готовы к тому, что надбавка не будет чрезвычайной. Не стоит надеяться, что зарплату увеличат в два раза, если вы сами понимаете, что этого не произойдет.

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