Porsche представил люксовый седан в трех вариантах (фото)

Немецкая компания Porsche AG представила автомобиль 2022 Porsche Panamera Platinum Edition.
Об этом сообщает CarBuzz.
Люксовый седан будет доступен в трех вариантах: Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Мощность двигателей первых двух моделей составит 325 лошадиных сил, а у Panamera 4 E-Hybrid – 455 л.с.
Автомобиль будет доступен в 14 цветах.
Фото: CarBuzz
Отмечается, что седан будет поддерживать Apple CarPlay, работать на Android Auto и предоставлять возможность слушать спутниковое радио.
Фото: CarBuzz
Стоимость базовой модели составит 103 250 долларов. Первые автомобили у американских дилеров появятся весной 2022 года.
Фото: CarBuzz
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