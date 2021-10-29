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Porsche представил люксовый седан в трех вариантах (фото)

Porsche представил люксовый седан в трех вариантах (фото)

Немецкая компания Porsche AG представила автомобиль 2022 Porsche Panamera Platinum Edition.

Об этом сообщает CarBuzz.

Люксовый седан будет доступен в трех вариантах: Panamera, Panamera 4 и Panamera 4 E-Hybrid. Мощность двигателей первых двух моделей составит 325 лошадиных сил, а у Panamera 4 E-Hybrid – 455 л.с.

Автомобиль будет доступен в 14 цветах.


Фото: CarBuzz

Отмечается, что седан будет поддерживать Apple CarPlay, работать на Android Auto и предоставлять возможность слушать спутниковое радио.


Фото: CarBuzz

Стоимость базовой модели составит 103 250 долларов. Первые автомобили у американских дилеров появятся весной 2022 года.


Фото: CarBuzz

По материалам Укринформ
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