Правительство в этом году привлечет до 250 млн евро кредита от американцев

Кабмин привлечет до 250 миллионов евро кредита от американской агрокомпании Cargill, которая ранее хотела поддержать ирригационную реформу в Украине.

Об этом известно из постановления Кабинета Министров от 8 ноября во исполнение закона О госбюджете Украины на 2021 год.

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В постановлении говорится о привлечении кредитов, которое не превышает 250 млн евро, у Cargill Financial Services International.

В зависимости от срока погашения кредиты будут иметь разные проценты. Так, со сроком погашения через три года после получения кредитных средств ставка составит 5,15%, а пять лет – 5,85%.

Ранее американские компании-гиганты Cargill и Lindsay заявили о желании поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.

Напомним, Украина уже привлекала кредиты от Cargill в 2020 и 2019 годах. Объем составил 250 млн евро, однако в прошлом году ставки по кредитам были выше – от 6%.