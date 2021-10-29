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Нюансы налоговой амнистии: как декларировать земельные участки

Нюансы налоговой амнистии: как декларировать земельные участки

Декларант при подаче одноразовой добровольной декларации должен указать и подтвердить стоимость земельного участка, который указывает в ней.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в ГНС, какая стоимость земельного участка указывается в одноразовой декларации, в частности, если в договоре купли-продажи отсутствует экспертная денежная оценка.

Что говорят в ГНС? Налоговики отмечают, что физическое лицо – декларант, владеющее земельным участком, приобретенным за счет доходов, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги, при подаче декларации должен указать базу для начисления сбора. Такая сумма определяется в частности, но не исключительно, как:

  • расходы декларанта на приобретение (получение) объекта декларирования;
  • стоимость, определяемая на основании оценки имущества и имущественных прав, финансовых инструментов, других активов. Оценка объекта декларирования производится в соответствии с законодательством страны, где находится такой актив.

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Стоимость активов, определенная в иностранной валюте, отражается в нулевой декларации в гривне по официальному курсу национальной валюты, установленному НБУ по состоянию на дату подачи декларации.

В то же время, декларант самостоятельно принимает решение относительно определения активов и информации относительно них, которые будут указаны им в одноразовой (специальной) добровольной декларации.

Справка Finance.ua:

  • по данным председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, в рамках налоговой амнистии украинцы задекларировали уже солидную сумму – 150 миллионов гривен;
  • напомним, в середине июня Верховная Рада приняла закон № 1 539-IX (законопроект № 5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение налоговой амнистии в Украине;
  • закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но с которых не были уплачены налоги.
По материалам Finance.UA
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