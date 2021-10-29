Нюансы налоговой амнистии: как декларировать земельные участки

Декларант при подаче одноразовой добровольной декларации должен указать и подтвердить стоимость земельного участка, который указывает в ней.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в ГНС, какая стоимость земельного участка указывается в одноразовой декларации, в частности, если в договоре купли-продажи отсутствует экспертная денежная оценка.
Что говорят в ГНС? Налоговики отмечают, что физическое лицо – декларант, владеющее земельным участком, приобретенным за счет доходов, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги, при подаче декларации должен указать базу для начисления сбора. Такая сумма определяется в частности, но не исключительно, как:
Стоимость активов, определенная в иностранной валюте, отражается в нулевой декларации в гривне по официальному курсу национальной валюты, установленному НБУ по состоянию на дату подачи декларации.
В то же время, декларант самостоятельно принимает решение относительно определения активов и информации относительно них, которые будут указаны им в одноразовой (специальной) добровольной декларации.
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