0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам информацию о своей деятельности

НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам информацию о своей деятельности

С 10 ноября небанковские финансовые учреждения будут раскрывать клиентам больше информации. Национальный банк утвердил новое положение.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк Украины потребует от небанковских финансовых учреждений раскрывать больше информации клиентам», — сказано в сообщении.

В частности, регулятор расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.

Кроме того, Национальный банк установил требования к раскрытию данных на вебсайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам.

На кого будут распространяться требования. На участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений.

Так, поставщики небанковских финансовых услуг будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов. Кроме того, в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, предоставляющих посреднические услуги. Обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация — обнародоваться годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудитором, вместе с его отчетом.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.