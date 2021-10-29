НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам информацию о своей деятельности

С 10 ноября небанковские финансовые учреждения будут раскрывать клиентам больше информации. Национальный банк утвердил новое положение.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины потребует от небанковских финансовых учреждений раскрывать больше информации клиентам», — сказано в сообщении.
В частности, регулятор расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.
Кроме того, Национальный банк установил требования к раскрытию данных на вебсайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам.
На кого будут распространяться требования. На участников рынка небанковских финансовых услуг в течение всего срока пребывания в Государственном реестре финансовых учреждений.
Так, поставщики небанковских финансовых услуг будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, перечень собственных вебсайтов. Кроме того, в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, предоставляющих посреднические услуги. Обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация — обнародоваться годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудитором, вместе с его отчетом.
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