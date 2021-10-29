Данилишин оценил уровень иностранных инвестиций

Поступления иностранных инвестиций в Украину в 2021 году остаются на низком уровне и не стимулируют экономику.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Поступления иностранных инвестиций остаются низкими и не играют существенной роли ни в стимулировании экономической активности, ни в предложения иностранной валюты на рынке», – пишет он.

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Данилишин уточнил, что за 9 месяцев года выплаты доходов от прямых иностранных инвестиций в пользу нерезидентов составили почти $11 млрд, из которых $5,2 млрд – выплаченные дивиденды, $5,2 млрд – реинвестированные доходы, $0,6 млрд – процентные выплаты в пользу прямых иностранных инвесторов.

По портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $2,2 млрд.

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По его данным, без учета реинвестированных доходов, полученных нерезидентами в Украине, в размере $5,2 млрд, инвестиции прямых инвесторов в предприятия прямого инвестирования в Украине составляли лишь $744 млн.

«Соответствующие прямые инвестиции в акционерный капитал (без учета реинвестированных доходов) лишь незначительно превысили объемы выплат прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты ($0,5 млрд за 9 месяцев 2021 года) и, не считая кризисного 2020 года (+$474 млн за 9 мес.), были самыми низкими с 2014 года», – отметил глава Совета НБУ.