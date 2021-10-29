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Более 100 тысяч гектаров земли сменили владельцев за время работы рынка в Украине - Лещенко

Более 100 тысяч гектаров земли сменили владельцев за время работы рынка в Украине - Лещенко

После открытия рынка земли в Украине зарегистрировано более 40 тысяч сделок, связанных с правом собственности на более 100 тысяч гектаров сельхозугодий.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, открывая четвертое заседание Земельного штаба.

По его словам, земельный рынок работает стабильно.

«С каждой новой сделкой рынок доказывает, что он является цивилизованным и институционально состоятельным. И правительственная команда продолжает совершенствовать механизмы земельной реформы», — констатировал Лещенко.

В этой связи он напомнил о недавнем решении правительства, согласно которому впервые в истории Украины заработала унифицированная методика утверждения нормативно-денежной оценки земли. Ведь до этого в стране параллельно существовали три методики. Как следствие — стоимость соседних участков могла отличаться в разы.

«Сейчас мы эти алгоритмы унифицировали, свели в единый правовой документ и, соответственно, ввели прозрачные и понятные правила составления землеоценочной документации», — уточнил чиновник.

Лещенко также рассказал об успешном опыте проведения аукционов по отчуждению и передаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения в системе «Прозорро.Продажи».

«Есть существенный прогресс: арендная плата растет, конкуренция растет. И механизм уже масштабно работает в земельной сфере по всей стране», — заверил министр агрополитики.

Напомним, первые земельные аукционы успешно стартовали 8 ноября в системе Prozorro.Продажи. По состоянию на сегодня объявлено 510 земельных аукционов. Площадь земельных участков, которые выставлены на торги, достигает почти 2,3 тыс. га. Они оцениваются в 245 млн грн

По материалам Укринформ
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