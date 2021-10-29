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Депутаты предлагают новую программу карантинной поддержки на 3 млрд грн

Депутаты предлагают новую программу карантинной поддержки на 3 млрд грн

Народные депутаты от «Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 6297, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи для «красных» зон адаптивного карантина. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал, кто может получить помощь.

Цель законопроекта. Обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

Кто получит помощь:

  • 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Средства будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

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Как отмечается в документе, в 2021 году зафиксировано перевыполнение в январе-октябре плановых показателей поступлений в доходной части госбюджета налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и за специальное использование воды, а также налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).

Таким образом, существует возможность увеличения расходов общего фонда государственного бюджета по новой бюджетной программе Министерства экономики — «Оказание помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» на 3 млрд гривен для осуществления социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мероприятий, что привело к временному приостановлению деятельности субъектов хозяйствования, а также стимулирования субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

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По материалам Finance.UA
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