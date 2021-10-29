В Mitsubishi представили вместительную альтернативу кроссоверу

Опубликованы первые фото Mitsubishi Xpander 2022.
Об этом сообщает сайт Drive.
Новый Mitsubishi Xpander узнается, прежде всего, по измененной передней части. У минивэна новые фары и решетки радиатора, а также более агрессивный передний бампер.
Кроме того, за счет увеличенных свесов кузова автомобиль вырос на 120 мм — до 4620 мм в длину. Его клиренс увеличен до 225 мм – это больше, чем у многих кроссоверов.
Фото: Mitsubishi
В салоне заменены рулевое колесо и передняя панель. Новые и переключатели климат-контроля, причем часть из них – сенсорные (что редкость для бюджетной модели). Также появился подлокотник с боксом внутри, а за доплату теперь доступен электронный стояночный тормоз.
Фото: Mitsubishi
Mitsubishi Xpander 2022 сохранил 1,5-литровый 105-сильный бензиновый двигатель, но теперь вместо 4-ступенчатой автоматической КПП минивэна предлагают бесступенчатый вариатор. Привод – по-прежнему, только передний. Подвеску перенастраивали для повышения комфорта езды.
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