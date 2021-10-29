0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

В Mitsubishi представили вместительную альтернативу кроссоверу

В Mitsubishi представили вместительную альтернативу кроссоверу

Опубликованы первые фото Mitsubishi Xpander 2022.

Об этом сообщает сайт Drive.

Новый Mitsubishi Xpander узнается, прежде всего, по измененной передней части. У минивэна новые фары и решетки радиатора, а также более агрессивный передний бампер.

Кроме того, за счет увеличенных свесов кузова автомобиль вырос на 120 мм — до 4620 мм в длину. Его клиренс увеличен до 225 мм – это больше, чем у многих кроссоверов.


Фото: Mitsubishi

В салоне заменены рулевое колесо и передняя панель. Новые и переключатели климат-контроля, причем часть из них – сенсорные (что редкость для бюджетной модели). Также появился подлокотник с боксом внутри, а за доплату теперь доступен электронный стояночный тормоз.


Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Xpander 2022 сохранил 1,5-литровый 105-сильный бензиновый двигатель, но теперь вместо 4-ступенчатой автоматической КПП минивэна предлагают бесступенчатый вариатор. Привод – по-прежнему, только передний. Подвеску перенастраивали для повышения комфорта езды.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.