В Mitsubishi представили вместительную альтернативу кроссоверу

Опубликованы первые фото Mitsubishi Xpander 2022.

Об этом сообщает сайт Drive.

Новый Mitsubishi Xpander узнается, прежде всего, по измененной передней части. У минивэна новые фары и решетки радиатора, а также более агрессивный передний бампер.

Кроме того, за счет увеличенных свесов кузова автомобиль вырос на 120 мм — до 4620 мм в длину. Его клиренс увеличен до 225 мм – это больше, чем у многих кроссоверов.



Фото: Mitsubishi

В салоне заменены рулевое колесо и передняя панель. Новые и переключатели климат-контроля, причем часть из них – сенсорные (что редкость для бюджетной модели). Также появился подлокотник с боксом внутри, а за доплату теперь доступен электронный стояночный тормоз.



Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Xpander 2022 сохранил 1,5-литровый 105-сильный бензиновый двигатель, но теперь вместо 4-ступенчатой автоматической КПП минивэна предлагают бесступенчатый вариатор. Привод – по-прежнему, только передний. Подвеску перенастраивали для повышения комфорта езды.