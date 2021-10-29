Минцифры запускает оффлайн-пункты команды поддержки Дії по всей стране

На этой неделе Минцифры начинает открывать оффлайн-пункты Дії в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Как узнал Finance.ua, они будут работать в наиболее массовых пунктах вакцинации.

«Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. Среди которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой», — рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам:

узнать о видах СOVID -сертификатов и способах их получения;

-сертификатов и способах их получения; подать заявку на получение СOVID -сертификата на портале и в приложении Дія;

-сертификата на портале и в приложении Дія; какие данные проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или того, который делал прививку);

определить ошибку генерирования сертификата;

что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

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До конца этой недели в 20 областях Украины откроются более 100 пунктов помощи. Цель Минцифры — открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области.

По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей старшего возраста, которые нуждаются в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена в том, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.

По словам Федорова, команда Ммнцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения:

«Большинство ошибок связаны с тем, что врачи из-за нагрузки некорректно вносят данные. Мы понимаем это, поэтому стараемся помочь медработникам, разгрузить их. Создали несколько алгоритмов, которые будут автоматически исправлять ошибки заранее. Скоро все будет работать как надо — и с точки зрения качества данных, и с точки зрения стабильности».