Минцифры запускает оффлайн-пункты команды поддержки Дії по всей стране

На этой неделе Минцифры начинает открывать оффлайн-пункты Дії в регионах, где служба поддержки будет помогать украинцам с генерированием COVID-сертификатов. Как узнал Finance.ua, они будут работать в наиболее массовых пунктах вакцинации.
«Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. Среди которых железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень много людей подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой», — рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам:
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До конца этой недели в 20 областях Украины откроются более 100 пунктов помощи. Цель Минцифры — открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области.
По словам министра, в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек. Часть обращений — от людей старшего возраста, которые нуждаются в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена в том, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.
По словам Федорова, команда Ммнцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения:
«Большинство ошибок связаны с тем, что врачи из-за нагрузки некорректно вносят данные. Мы понимаем это, поэтому стараемся помочь медработникам, разгрузить их. Создали несколько алгоритмов, которые будут автоматически исправлять ошибки заранее. Скоро все будет работать как надо — и с точки зрения качества данных, и с точки зрения стабильности».
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