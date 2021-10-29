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Великобритания признает вакцину CoronaVac

Великобритания признает вакцину CoronaVac

С 22 ноября Великобритания признает вакцину CoronaVac от китайской компании Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin от индийской Bharat Biotech. В стране решили признать все вакцины, одобренные для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

Это означает, что с этими препаратами можно будет путешествовать в Великобританию. Изменения вступят в силу в 4 утра 22 ноября.

С 4 часов утра понедельника, 22 ноября, правительство объявит вакцины из Списка использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ EUL). В результате Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных поездок, – говорится в сообщении.

Пассажирам, прошедшим полный курс иммунизации и получившим сертификат вакцинации одним из одобренных ВОЗ препаратов, не нужно будет проходить тест перед вылетом, сдавать COVID-тест на 8 день по прибытию в страну или самоизолироваться.

При этом нужно будет сдать тест на коронавирус в течение 2 дней по прибытии. Его необходимо забронировать и оплатить до прибытия в Великобританию.

Как и в большинстве стран, перед путешествием нужно будет заполнить онлайн форму контактных данных.

По материалам Телеканал новин 24
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