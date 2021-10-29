Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплаты

В Украине по состоянию на октябрь средняя пенсия судьи составляла 91,2 тыс. грн. С начала 2021-го она выросла на 23 тыс. грн, тогда как средняя выплата по стране увеличилась всего на 400 грн.
Это следует из статистики, опубликованной Пенсионным фондом Украины.
Так, в среднем судья на заслуженном отдыхе может рассчитывать на выплату в размере 91,2 тыс. грн благодаря перерасчету зарплат коллег, которые продолжили работать. Так, судья на пенсии может получать до 80% заработной платы того, кто работает на аналогичной должности.
Кроме того, если пенсия других украинцев ограничена 10 размерами минимальной выплаты (около 18 тыс. грн), то служители Фемиды не имеют никаких лимитов.
Средняя же пенсия по стране увеличилась лишь с 3507 до 3915 грн. и это с учетом повышения прожиточного минимума, индексации, увеличения тем, кто достиг определенного возраста и выполнил требования по стажу.
Отметим, что пенсия украинца рассчитывается по формуле: средняя зарплата по стране за три года умножить на соотношение средней зарплаты к собственной, на стаж в годах и на 1%. Как результат, даже если поработать 80 лет, то на заслуженном отдыхе можно будет получить не 80% своей зарплаты, а лишь 80% от средней зарплаты по стране за три года и при условии, если вы не зарабатывали меньше.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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