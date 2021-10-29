Цены на жилье в новостройках столицы в октябре (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как изменились цены на новостройки в столице в октябре.
По обновленной статистике от портала ЛУН впервые за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева осталась без изменений – 33 000 грн по состоянию на 1 ноября 2021 г.
Что ждет рынок жилья до конца года. Запуск новых проектов, которые были на паузе у застройщиков из-за реформы ГАСИ, стал сдерживающим фактором для средней цены. Кроме того, на середину осени пришелся незначительный спад спроса со стороны покупателей.
Цены по районам менялись неравномерно. Местами наблюдались колебания в пределах 3500 грн за квадратный метр. После взлета в сентябре, Подольский район откатился назад на 3500 грн – до отметки 37 700 грн/кв. м.
2100 грн на квадратном метре потерял Голосеевский район – 31 200 грн/кв. м. На 1000 грн подешевел Соломенский район – до 27 800 грн/кв. м.
Самый дешевый – Деснянский район стал еще доступнее на 600 грн – 22 600 грн/кв. м. Немного просел и Дарницкий район – 26 100 грн/кв. м (300 грн). Остальные районы выросли в цене.
Самый дорогой Печерский район удерживает и набирает высоту, за октябрь квадратный метр подрос на 3 500 грн – теперь средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 66 100 грн.
Оторвался от остального Левобережья Днепровский район, здесь цена выросла на 2 800 грн – 28 200 грн/кв. м.
Шевченковский район подорожал на 1 300 грн – 42 500 грн/кв. м. Квадратный метр в Святошинском районе стал дороже на 900 грн – 27 900 грн/кв. м, в Оболонском квадрат добавил 500 грн – 29 200 грн/кв. м.
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