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Как правильно вести налоговый и бухгалтерский учет: советы для ФЛПов

Как правильно вести налоговый и бухгалтерский учет: советы для ФЛПов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от портала vector, как ФЛП вести финансовый учет.

Как объясняет Елена Хлонь, CEO приложения Fairo в Украине, бухгалтерские и налоговые ФЛП-процессы глобально можно разделить на пять составляющих:

  • учет доходов;
  • сбор и хранение документации;
  • уплата налогов;
  • подача отчетности;
  • мониторинг изменений в законодательстве.

Учет доходов

С 1 января 2021 года ФЛПам не обязательно вести учет доходов в специальной книге. Однако, избежать учета доходов для ФЛП невозможно: это необходимо, чтобы без ошибок подать отчетность в налоговую и всегда иметь возможность подтвердить цифры в случае проверки.

Сбор и хранение первичной документации

Первичная документация — важные в бухгалтерии документы, необходимые для подготовки, проверки и аудита финансовой отчетности организации или ФЛП. Налогоплательщики не могут формировать показатели налоговой отчетности и таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных первичными документами.

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Если ФЛП получает оплату наличными, то его первичной документацией может быть:

  • товарный чек;
  • фискальный чек РРО;
  • расчетная квитанция;
  • счет-фактура;
  • книга учета доходов;
  • банковская выписка со счета;
  • акт принятия-передачи выполненных работ;
  • акт выполненных работ;
  • товарно-транспортные накладные;
  • накладные.

ФЛП, который предоставляет услуги и получает оплату в безналичной форме, должен иметь банковскую выписку. Но счет-фактура также не будет лишним.

Уплата налогов

  • ФЛП 1-й группы должны платить ЕН в размере 10% от прожиточного минимума авансом до 20 числа каждого месяца. В то же время с января по май включительно они освобождены от уплаты этого налога. ЕСВ уплачивается ежеквартально в размере 22% от минимальной зарплаты. ФОПы 1-й группы освобождены от уплаты ЕСВ за первый квартал.
  • ФЛП 2-й группы уплачивают налоговый ЕН до 20 числа каждого месяца. Он составляет 20% от минимальной заработной платы. Платить ЕСВ физические лица-предприниматели должны ежеквартально в размере 22% от минимальной заработной платы.
  • Для ФЛП 3-й группы ЕН напрямую зависит от их прибыли. Если физическое лицо-предприниматель является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), то ЕН для него составляет 3% от заработанных за квартал средств. Если ФЛП не является плательщиком НДС, то и ЕН будет больше — 5% от прибыли. Уплачивается единый налог ежеквартально, как и ЕСВ. Единый социальный взнос для ФЛП этой группы составляет 22% от минимальной заработной платы.

Подача отчетности. Есть два варианта, как предприниматель может подать отчетность: в бумажном виде или в электронном.

Постоянный мониторинг изменений в законодательстве. Всю информацию можно находить на специализированных сайтах или тематических Telegram-каналах.

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По материалам Finance.UA
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