Как правильно вести налоговый и бухгалтерский учет: советы для ФЛПов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от портала vector, как ФЛП вести финансовый учет.

Как объясняет Елена Хлонь, CEO приложения Fairo в Украине, бухгалтерские и налоговые ФЛП-процессы глобально можно разделить на пять составляющих:

учет доходов;

сбор и хранение документации;

уплата налогов;

подача отчетности;

мониторинг изменений в законодательстве.

Учет доходов

С 1 января 2021 года ФЛПам не обязательно вести учет доходов в специальной книге. Однако, избежать учета доходов для ФЛП невозможно: это необходимо, чтобы без ошибок подать отчетность в налоговую и всегда иметь возможность подтвердить цифры в случае проверки.

Сбор и хранение первичной документации

Первичная документация — важные в бухгалтерии документы, необходимые для подготовки, проверки и аудита финансовой отчетности организации или ФЛП. Налогоплательщики не могут формировать показатели налоговой отчетности и таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных первичными документами.

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Если ФЛП получает оплату наличными, то его первичной документацией может быть:

товарный чек;

фискальный чек РРО ;

; расчетная квитанция;

счет-фактура;

книга учета доходов;

банковская выписка со счета;

акт принятия-передачи выполненных работ;

акт выполненных работ;

товарно-транспортные накладные;

накладные.

ФЛП, который предоставляет услуги и получает оплату в безналичной форме, должен иметь банковскую выписку. Но счет-фактура также не будет лишним.

Уплата налогов

ФЛП 1-й группы должны платить ЕН в размере 10% от прожиточного минимума авансом до 20 числа каждого месяца. В то же время с января по май включительно они освобождены от уплаты этого налога. ЕСВ уплачивается ежеквартально в размере 22% от минимальной зарплаты. ФОП ы 1-й группы освобождены от уплаты ЕСВ за первый квартал.

1-й группы должны платить ЕН в размере 10% от прожиточного минимума авансом до 20 числа каждого месяца. В то же время с января по май включительно они освобождены от уплаты этого налога. уплачивается ежеквартально в размере 22% от минимальной зарплаты. ы 1-й группы освобождены от уплаты за первый квартал. ФЛП 2-й группы уплачивают налоговый ЕН до 20 числа каждого месяца. Он составляет 20% от минимальной заработной платы. Платить ЕСВ физические лица-предприниматели должны ежеквартально в размере 22% от минимальной заработной платы.

2-й группы уплачивают налоговый ЕН до 20 числа каждого месяца. Он составляет 20% от минимальной заработной платы. Платить физические лица-предприниматели должны ежеквартально в размере 22% от минимальной заработной платы. Для ФЛП 3-й группы ЕН напрямую зависит от их прибыли. Если физическое лицо-предприниматель является плательщиком налога на добавленную стоимость ( НДС ), то ЕН для него составляет 3% от заработанных за квартал средств. Если ФЛП не является плательщиком НДС , то и ЕН будет больше — 5% от прибыли. Уплачивается единый налог ежеквартально, как и ЕСВ . Единый социальный взнос для ФЛП этой группы составляет 22% от минимальной заработной платы.

Подача отчетности. Есть два варианта, как предприниматель может подать отчетность: в бумажном виде или в электронном.

Постоянный мониторинг изменений в законодательстве. Всю информацию можно находить на специализированных сайтах или тематических Telegram-каналах.

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