Как правильно вести налоговый и бухгалтерский учет: советы для ФЛПов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от портала vector, как ФЛП вести финансовый учет.
Как объясняет Елена Хлонь, CEO приложения Fairo в Украине, бухгалтерские и налоговые ФЛП-процессы глобально можно разделить на пять составляющих:
Учет доходов
С 1 января 2021 года ФЛПам не обязательно вести учет доходов в специальной книге. Однако, избежать учета доходов для ФЛП невозможно: это необходимо, чтобы без ошибок подать отчетность в налоговую и всегда иметь возможность подтвердить цифры в случае проверки.
Сбор и хранение первичной документации
Первичная документация — важные в бухгалтерии документы, необходимые для подготовки, проверки и аудита финансовой отчетности организации или ФЛП. Налогоплательщики не могут формировать показатели налоговой отчетности и таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных первичными документами.
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Если ФЛП получает оплату наличными, то его первичной документацией может быть:
ФЛП, который предоставляет услуги и получает оплату в безналичной форме, должен иметь банковскую выписку. Но счет-фактура также не будет лишним.
Уплата налогов
Подача отчетности. Есть два варианта, как предприниматель может подать отчетность: в бумажном виде или в электронном.
Постоянный мониторинг изменений в законодательстве. Всю информацию можно находить на специализированных сайтах или тематических Telegram-каналах.
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