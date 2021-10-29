В Германии назвали сроки запуска «Северного потока-2»

Член Бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые», возглавлявший комитет по экономике и энергетике, Клаус Эрнст заявил, что процесс сертификации «Северного потока-2» может быть завершен в начале 2022 года. Также в следующем году может состояться запуск газопровода.

«Пока что есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно будет урегулировать. Думаю, „Газпром“ сможет это уладить… Считаю, что запуск сможет состояться — самое позднее в начале следующего года», — сказал Эрнст.

Отметим, что российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2» еще 10 сентября 2021 года. К слову, строительство газопровода продлилось на полтора года дольше, чем это было запланировано.

Напомним, Россия заявила о готовности к запуску «Северного потока-2».

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы оправдать запуск «Северного потока-2».