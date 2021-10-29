Geely представила электрогрузовик — конкурента Tesla

Китайская компания Geely представила новый электрический полугрузовик Homtruck, который будет конкурировать с Tesla Semi Илона Маска.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что группа коммерческих автомобилей Geely, Farizon Auto, планирует выпустить Homtruck в 2024 году и нацелена на продажи на международных рынках Европы, Кореи, Японии и Северной Америки.

В компании выразили надежду, что уже к 2023 году у Homtruck будут некоторые функции по автономному управлению. Уже в 2030 году полугрузовик должен достичь полной автономности.



Фото: CNBC

Homtruck будет выпускаться с различными вариантами питания, среди которых – метаноловый гибрид и чисто электрический.

Информации о стоимости модели пока нет.