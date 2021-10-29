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Зеленский подписал изменения в закон о статусе НАБУ

Зеленский подписал изменения в закон о статусе НАБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины» № 1810-IX.

Об этом сообщает Офис Президента.

Документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает гарантии независимости его работы.

Закон определяет полномочия Кабинета Министров Украины по назначению на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнению его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ входят шесть человек, три из которых определяет правительство, а остальные три – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые, согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня истечения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Согласно закону, требования Кабинета Министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

В документе также определены основы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Справка Finance.ua:

  • соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 19 октября 2021 года.
По материалам Finance.UA
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