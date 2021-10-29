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Начата Большая приватизация – долгожданное для инвесторов событие, – The American Press

Начата Большая приватизация – долгожданное для инвесторов событие, – The American Press

Приватизация киевского завода Большевик стала примером возможностей, которые дает инвесторам программа Большая приватизация, которая была запущена командой президента Владимира Зеленского. Главной ценностью выставленных на продажу активов является их местонахождение в крупных городах и земля, на которой они находятся.

Об этом сообщает американское издание The American Press.

«Президент Украины Владимир Зеленский активно пытается запустить приватизацию предприятий советской эпохи, которые являются своего рода неочищенными бриллиантами для западных предпринимателей, которые смогут заметить перспективу. Все это часть плана масштабной приватизации, в рамках которой на аукцион должно быть выставлено 3 тыс. государственных объектов. Ценность многих из них заключается в земле, на которой они находятся», — пишет The American Press.

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В качестве примера возможностей, которые предусмотрела команда Зеленского, эксперты приводят недавний аукцион Большая приватизация киевского завода Большевик в центре Киева.

Как отмечает издание, устаревшее предприятие было продано за € 50 млн. Согласно условиям продажи, инвесторы также взяли на себя обязательство погасить долги завода и сохранить рабочие места коллектива предприятия.

В издании добавили, что по условиям приватизации, новые собственники будут погашать кредиторскую задолженность и выполнять действующий коллективный договор, не допуская увольнения персонала. Группа разработчиков известна созданием рабочих мест, многомиллионными инвестициями и первой в Украине Кремниевой долиной.

Приватизация «Большевика». Что будет дальше 🧐

Как указывается в публикации, Большая приватизация — ожидаемое бизнесом событие, которое должно стать мощным стимулом для развития национальной экономики и привлечения инвесторов.

«Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии, председатель Стратегической консультативной группы поддержки украинских реформ, недавно написал, что успешный опыт масштабной приватизации поможет стране полностью раскрыть свой потенциал. Большая приватизация в Украине — одно из самых ожидаемых бизнес событий. Инвесторы имеют возможность приобрести привлекательные перспективные активы. Страна имеет все составляющие: образованная рабочая сила, мощный промышленный потенциал, самая плодородная земля в Европе, богатые минеральные ресурсы и выход к морю», — отмечает The American Press.

По материалам ICTV
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