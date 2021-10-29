Национальная электронная биржа – лидер по объемам продаж в Прозорро.Продажі

Национальная электронная биржа (НЭБ) занимает первое место среди действующих аккредитованных площадок в системе Прозорро.Продажі за весь период работы этой системы проведения аукционов. Общий объем продаж через биржу составил 4,9 млрд. гривен, что на 1 млрд превышает показатель ближайшего конкурента.

Наиболее знаковой стала продажа гостиницы «Днепр» за 1,1 млрд грн в 2020 году, акций Киевпассервиса за 230 млн грн. Кроме того, на счету НЭБа и продажа самого дорогого спиртзавода, выставленного на приватизацию, за 162 млн гривен.

Также, НЭБ является безоговорочным лидером по суммам сделок малой приватизации с отрывом в 2,5 раза от следующей электронной площадки. К слову, общая сумма сделок в этой категории составляет 2,56 млрд гривен, при этом НЕБ была электронной торговой площадкой, которая в рамках малой приватизации провела первый аукцион с торгами, в истории Украины.

По итогам 2020 года Национальная электронная биржа заняла первое место в системе Прозорро.Продажі по объему продаж с общим показателем 2,41 млрд грн. И планирует повторить этот результат по итогу текущего года.

Прозорро.Продажі – система электронных аукционов для продавцов и покупателей, где биржи конкурируют между собой, что позволяет продать объект максимально выгодно. Именно на электронном аукционе можно сформировать корректную рыночную стоимость и обеспечить наиболее понятный и прозрачный процесс для всех сторон сделки. Данная опция доступна не только для юридических, но и для физических лиц.

Польза электронных аукционов, с использованием двухуровневой системы Прозорро продажи, стала окончательно очевидна после того, как на торгах начали продавать лес, что способствовало выведению этого рынка из тени и увеличению поступлений в бюджет. НЭБ привнес в этот процесс свою лепту, заняв второе место в 2021 году в общем числе продавцов и реализовав этой продукции на 161,34 млн грн. Также биржа является лидером среди неспециализированных площадок, которые начали работать на рынке леса в 2020 году.

«Мы фокусируемся на том, чтобы удержать свои позиции на рынке и в 2021 году. Помимо приватизации, рынка леса, аренды государственного и коммунального имущества и других направлений мы активно смотрим на рынок земли. В частности, мы взаимодействуем с Ассоциацией территориальных громад и проводим постоянные обучающие вебинары, где рассказываем о пользе и алгоритмах электронных аукционов. Это наш вклад в подготовку рынка к работе в новых, прозрачных и понятных условиях», – рассказала управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко.

Справка о компании:

НЭБ осуществляет деятельность на украинском рынке с 2014 года, имеет значительный опыт работы с электронными торгами и является лидером продаж во многих электронных системах. Компания предоставляет комплексные услуги от подбора объекта, его изучения до планирования стратегии участия в аукционе. За годы своей работы реализовала около 4 тыс. объектов государственной и коммунальной собственности на общую сумму более 4,27 млрд грн, из них 357 объектов малой приватизации стоимостью 2,25 млрд грн или 39% от общего объема продаж таких объектов в целом на рынке. Среди наиболее крупных достижений НЭБ – продажа гостиницы «Днепр» за рекордную сумму 1,1 млрд грн и АО «Киевпассервис» за 230 млн грн.