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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7−0,9%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,28 до 26,10 грн (-0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 26,30/26,32 до 26,08/26,10 грн (-0,9%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,24/26,42 до 26,04/26,25 (-0,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, международные резервы Украины выросли в октябре на $ 949 млн на 3,3% и составили $ 29,7 млрд. Рост резервов произошел благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и покупке валюты Нацбанком на межбанке.

«В частности, валютные поступления в пользу правительства составили $ 1,14 млрд, в том числе 588,7 млн евро — транш от Европейской комиссии. Также резервы пополнились на $ 431,9 млн от размещения ОВГЗ. По данным регулятора, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяца импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка», — указывает эксперт.

По прогнозу Иосуба, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,9 грн, а наличный доллар в банках – вблизи 25,9/26,1 грн.

Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, прогнозирует, что на текущей неделе гривна относительно доллара США будет укрепляться к уровню 25,95. Единая европейская валюта, вероятно, ослабнет до отметки 29,90.

По материалам Finance.UA
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