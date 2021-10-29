Коболев рассказал, на что потратили $2 млрд Нафтогаза

Экс-глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что $ 2 млрд, которые были на счетах госкомпании на конец первого квартала, потратили на закупку импортного газа.
«Насколько мне известно, их потратили на приобретение импортного газа. Сделано это было уже слишком поздно — в августе-сентябре, когда цены уже росли до неба, и они очень быстро закончились. Вот что мне известно о судьбе этих денег», — сказал Коболев в интервью LB.ua.
По его мнению, газ закупили поздно, потому что «были заняты работой с отчетностью».
«А сейчас НАК ищет ответы на вопрос „Кто виноват?“. Вместо того чтобы вести переговоры с венграми, искать партнеров для использования хранилищ, контактировать с американцами. До ответа на „что делать?“, к сожалению, еще не дошли», — добавил экс-глава Нафтогаза.
Напомним, что, по данным НАК, чистый убыток Нафтогаза за первое полугодие 2021 года составил 1,7 млрд грн — в 7 раз, или на 9,9 млрд грн меньше, чем за первое полугодие 2020 года, когда чистый убыток был на уровне 11,5 млрд грн. Нафтогаз считает некорректным заявление Коболева о прибыли Нафтогаза в первом квартале. «Чистая прибыль во втором квартале 2021 была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года, и поэтому чистый убыток за все первое полугодие 2021 года составил 1,7 млрд грн», — заявили в Нафтогазе.
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