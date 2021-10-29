Компанию заставили заплатить 43,5 миллиона гривен за куплю-продажу земли в Киеве

В Киеве во исполнение судебного решения с частного общества взыскали 43,5 млн гривен задолженности по договору купли-продажи земельного участка, пишет address.ua

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что между Киевсоветом и частным обществом в 2009 году заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 2,5 га по ул. Оранжерейная, что в Шевченковском районе столицы.

Условиями договора определена цена продажи земельного участка 50 млн грн и предусмотрена уплата стоимости земельного участка в рассрочку в течение трех лет равными долями.

Однако в нарушение условий договора купли-продажи общество свое обязательство по осуществлению полной оплаты стоимости земельного участка не выполнило, в связи с чем образовалась задолженность.

В соответствии с условиями договора за несвоевременное исполнение обязательства субъекту хозяйствования начислена пеня.

Учитывая изложенное, прокуратура заявила иск в суд о взыскании с частного общества 43,5 млн гривен задолженности в местный бюджет, который судом удовлетворен.

Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда решение первой инстанции оставлено по-прежнему.

В настоящее время указанное решение суда исполнено в полном объеме – 43,5 млн гривен зачислено в столичный бюджет.