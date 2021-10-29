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Условия законного прекращения трудового договора

Условия законного прекращения трудового договора

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, когда прекращение трудового договора сочтут законным.

Как пояснила главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в области Наталия Пащенко, прекращение трудового договора будут считать законным по следующим основаниям:

  • соглашение сторон;
  • окончание срока действия трудового договора (работодатель может его просто не продлить);
  • призыв или поступление работника на военную службу;
  • расторжение трудового договора по собственной инициативе работника;
  • расторжение трудового договора по инициативе собственника;
  • расторжение трудового договора по требованию профсоюза;
  • перевод работника с его согласия на другое предприятие, в учреждение;
  • отказ работника от перевода на работу в другую местность в случае, если предприятие переезжает, отказ работать из-за изменения существенных условий труда;
  • вступление в силу приговора суда, исключающего возможность продолжения работы;
  • заключение трудового договора вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции».

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«Если работник не хочет увольняться, ему при любых условиях не стоит писать заявление на увольнение, ведь в будущем в суде будет трудно доказать такое обстоятельство, как принуждение работника со стороны работодателя к написанию заявления об увольнении по собственному желанию», — объясняет Пащенко.

Если инициатива прекращения трудового договора работника, он обязан подать заявление работодателю о своем желании уволиться за две недели. В случае, когда заявление работника об увольнении с работы по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу, собственник или уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Прекращение трудовых отношений по соглашению сторон происходит, если стороны согласовали день увольнения без привязки к отработке.

Работодатель должен в день увольнения выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести расчет в сроки, указанные в статье 116 Кодекса законов о труде Украины, если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм.

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По материалам Finance.UA
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