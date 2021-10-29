Компания Volkswagen рассекретила внешность серийного электрокара ID. Buzz (фото)

Неофициальный преемник электровена позаимствует у концепта дизайн в ретростиле.

Немецкий автопроизводитель открыл экстерьер серийного электровена ID. Buzz. Дебют однообъемника пройдет лишь в 2022 году, однако внешность модели больше не секрет – пассажирский минивэн с небольшим количеством камуфляжа продемонстрировали на презентации семейства кросс-купе ID.5.

Стало известно, что ID. Buzz разделит базу МЭВ с другими электрокарами бренда, причем и для фургона и минивэна будут предлагаться двухмоторные силовые установки.

Серийный электровен позаимствует у одноименного концепта дизайн в ретростиле, однако изменений все же в автомобиле достаточно. Были установлены традиционные наружные зеркала заднего вида и дверные ручки, изменилась форма фар и «световая подпись».

Согласно неофициальным данным, данная модель будет базироваться на растянутой платформе MEB, в результате величина колесной базы составит 3,3 метра. Приблизительные характеристики – грузоподъемность до 800 кг, тяговая батарея емкостью до 111 кВт*ч и автономность до 600 км, хотя ключевые параметры могут изменяться в зависимости от комплектации.