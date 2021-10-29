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Хакеры взломали 9 мировых организаций – медиа

Хакеры взломали 9 мировых организаций – медиа

Хакеры взломали 9 организаций в секторах обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования — и, по крайней мере, одна из этих организаций находится в США.

Об этом пишет CNN со ссылкой на компанию безопасности Palo Alto Networks.

В этот раз хакеры украли пароли у некоторых целевых организаций с целью сохранения долгосрочного доступа к этим сетям, сказал Райан Олсон, старший сотрудник Palo Alto Networks.

Олсон добавил, что в этой кибератаке подозревается китайская хакерская группировка по анализу тактик и инструментов.

Любая компания, ведущая бизнес с Пентагоном, может иметь в своих электронных письмах ряд данных об оборонных контрактах, которые могут быть интересны иностранным шпионам, отметил Олсон.

Также он назвал 9 подтвержденных жертв кибератаки только «наконечником копья».

По материалам Економічна Правда
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