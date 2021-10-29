Выбраны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества

Первое место в ценовой категории от $625 до $780 первое место занял Meizu 18 Pro. Вслед за ним идут флагманские смартфоны iQOO 8 Pro и ОРРО Find X3 Pro.
В ценовой категории от $470 до $625 лучшим оказался смартфон Meizu 18. Вторую и третью строчку рейтинга здесь заняли модели iQOO 8 и OnePlus 9RT.
В ценовой категории от $310 до $465 первенство взял Redmi Note 10 Pro. Что же касается ценовой категории до $310, то в ней лучшим оказался Realme GT.
В ценовой категории от $310 до $465 первенство взял Redmi Note 10 Pro. Что же касается ценовой категории до $310, то в ней лучшим оказался Realme GT.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за газ по-новому: кубометры отменят, а счетчик обойдется в 25 тыс.7 ч. назад - 4053 10
Верховная Рада купит для своего автопарка автомобили почти за полмиллиона гривен каждыйВчера, 19:47 - 1450 10
Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцев4 ч. назад - 676 5
Грузинским пенсионерам выплатят по 60 долларов за COVID-вакцинацию15 ч. назад - 255 4
Межбанк: курс доллара неожиданно взлетелВчера, 18:10 - 1710 3
Украинцы будут платить за газ по-новому: кубометры отменят, а счетчик обойдется в 25 тыс.7 ч. назад - 4053 10
Кто с 1 декабря будет получать пенсию свыше 20 тысяч гривен13 ч. назад - 1973
Цены на жилье в новостройках столицы в октябре (инфографика)11 ч. назад - 1205
Украина выпустит электрический грузовик за 16 тыс. долларов (фото)21 ч. назад - 1057 2
Может ли пребывание на учете в центре занятости войти в стаж12 ч. назад - 981
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 751 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2362 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1035
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1176
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4802 4