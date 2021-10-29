Выбраны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества

Первое место в ценовой категории от $625 до $780 первое место занял Meizu 18 Pro. Вслед за ним идут флагманские смартфоны iQOO 8 Pro и ОРРО Find X3 Pro.

В ценовой категории от $470 до $625 лучшим оказался смартфон Meizu 18. Вторую и третью строчку рейтинга здесь заняли модели iQOO 8 и OnePlus 9RT.

В ценовой категории от $310 до $465 первенство взял Redmi Note 10 Pro. Что же касается ценовой категории до $310, то в ней лучшим оказался Realme GT.

В ценовой категории от $310 до $465 первенство взял Redmi Note 10 Pro. Что же касается ценовой категории до $310, то в ней лучшим оказался Realme GT.