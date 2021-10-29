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ЕС исключает Украину из списка «зеленых» стран: как это отразится на туристах

ЕС исключает Украину из списка «зеленых» стран: как это отразится на туристах

Европейский союз уже завтра, 9 ноября, исключит Украину из списка «зеленых» стран на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом пишет «Слово и дело».

По состоянию на сегодня в «зеленый» список ЕС входят: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Китай (при условии подтверждения взаимности), Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Уругвай.

Кроме того, в ЕС есть «оранжевый», «красный» и «темно-красный» списки.

Что означает для туристов исключение Украины из «зеленого» списка

Решение Е С имеет рекомендательный характер для стран-членов.

«После исключения Украины из „зеленого“ списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев», — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД пояснили, что страны могут ввести временные ограничения только на несущественные, то есть туристические поездки. Также решение может быть пересмотрено при следующем обновлении списка, если эпидемическая ситуация улучшится.

«Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из „зеленого“ списка ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ, как в прошлом году», — отметили в ведомстве.

За актуальной информацией по условиям въезда граждан Украины можно следить на интерактивной карте по ссылке.

Одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий остается вакцинация от коронавируса.

«Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов во время пересечения границ», — заявили в МИД.

Здесь также есть одно «но»: не все страны ЕС признают сертификат вакцинации CoronaVac.

Поэтому после выбытия Украины из перечня «зеленых» стран, во-первых, далеко не все государства ЕС закроют въезд для украинских туристов — особенно это касается стран, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли.

Во-вторых, большинство стран, вероятно, продолжат пускать вакцинированных украинцев. Но больше повезет тем, кто привился вакциной, признанной Европейским агентством лекарственных средств: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Для вакцинированных китайским CoronaVac список стран для путешествий может существенно сократиться, ведь возможность въезда по ПЦР-тесту, скорее всего, отменят.

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По материалам Слово и Дело
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