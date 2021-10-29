В «Дії» уже 8 миллионов сгенерированных COVID-сертификатов - Минцифры

Уже восемь миллионов украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты. Об этом УНН сообщили в Минцифре.
«По состоянию на сейчас сгенерировано 8,1 миллиона сертификатов. 2,8 миллиона из них — „желтые“, об одной дозе вакцины», — сообщили УНН в Минцифре.
К слову, на прошлой неделе по состоянию на 2 ноября было сгенерировано 5,5 миллиона COVID-сертификатов.
Также многие украинцы жалуются на то, что не могут сгенерировать свой сертификат, однако в министерстве статистику по обращениям не ведут.
В связи с расширением «красной» зоны в Украине начали «штурмовать» пункты вакцинации. Так, сообщалось, что в Киеве увеличились очереди из желающих сделать прививку от коронавируса.
На фоне усиления вакцинации, в мобильном приложении «Дія» на прошлой неделе произошел сбой. Пользователи не могли «подтянуть» COVID-сертификаты и авторизоваться в программе.
В Службе поддержки сообщили, что возникли технические проблемы. Со временем работа приложения стабилизировалась.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 6437 52
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3587 11
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня7 ч. назад - 1940 10
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков10 ч. назад - 382 6
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 762 5
54,6% украинцев не хотят вакцинироватьсяВчера, 18:10 - 6437 52
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят8 ч. назад - 5194 2
Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная ценаВчера, 17:52 - 3587 11
«Большую стройку» дорог могут удвоитьВчера, 19:09 - 1988 2
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня7 ч. назад - 1940 10
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1869 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 861
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1039
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4515 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1348 1