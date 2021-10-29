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В «Дії» уже 8 миллионов сгенерированных COVID-сертификатов - Минцифры

В «Дії» уже 8 миллионов сгенерированных COVID-сертификатов - Минцифры

Уже восемь миллионов украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты. Об этом УНН сообщили в Минцифре.

«По состоянию на сейчас сгенерировано 8,1 миллиона сертификатов. 2,8 миллиона из них — „желтые“, об одной дозе вакцины», — сообщили УНН в Минцифре.

К слову, на прошлой неделе по состоянию на 2 ноября было сгенерировано 5,5 миллиона COVID-сертификатов.

Также многие украинцы жалуются на то, что не могут сгенерировать свой сертификат, однако в министерстве статистику по обращениям не ведут.

В связи с расширением «красной» зоны в Украине начали «штурмовать» пункты вакцинации. Так, сообщалось, что в Киеве увеличились очереди из желающих сделать прививку от коронавируса.

На фоне усиления вакцинации, в мобильном приложении «Дія» на прошлой неделе произошел сбой. Пользователи не могли «подтянуть» COVID-сертификаты и авторизоваться в программе.

В Службе поддержки сообщили, что возникли технические проблемы. Со временем работа приложения стабилизировалась.

По материалам УНН
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