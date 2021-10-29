0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Chrome перестанет работать полноценно на старых компьютерах

Chrome перестанет работать полноценно на старых компьютерах

Компания Google отключит старые версии Chrome от своих серверов. Это случится в ближайшие дни после выпуска Chrome версии 96.

От серверов Google будет отключен Chrome версии 48 и старее. Браузер по-прежнему будет работать, но перестанет синхронизировать настройки, закладки, историю просмотра и расширения с другими устройствами. Отключение старых версий Chrome от серверов Google запланировано на 16 ноября.

Chrome версии 48 был выпущен в 2016 году и до сих пор поддерживается многими операционными системами, включая Windows XP, однако доля пользователей этой и ещё более старых сборок браузера ничтожно мала. Сложно представить причину, по которой кто-то не обновляет браузер — это может быть связано только с каким-то аппаратными ограничениями (например, компьютер не поддерживает более новые сборки Chrome). Обычно от пользователя не требуется никаких действий для обновления, браузер сам скачивает апдейт и автоматически обновляется при перезапуске.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.