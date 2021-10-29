Chrome перестанет работать полноценно на старых компьютерах

Компания Google отключит старые версии Chrome от своих серверов. Это случится в ближайшие дни после выпуска Chrome версии 96.

От серверов Google будет отключен Chrome версии 48 и старее. Браузер по-прежнему будет работать, но перестанет синхронизировать настройки, закладки, историю просмотра и расширения с другими устройствами. Отключение старых версий Chrome от серверов Google запланировано на 16 ноября.

Chrome версии 48 был выпущен в 2016 году и до сих пор поддерживается многими операционными системами, включая Windows XP, однако доля пользователей этой и ещё более старых сборок браузера ничтожно мала. Сложно представить причину, по которой кто-то не обновляет браузер — это может быть связано только с каким-то аппаратными ограничениями (например, компьютер не поддерживает более новые сборки Chrome). Обычно от пользователя не требуется никаких действий для обновления, браузер сам скачивает апдейт и автоматически обновляется при перезапуске.