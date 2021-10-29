Инспекторы штрафуют водителей с «необновленными» водительскими удостоверениями: имеют ли законные основания

Правоохранители начали пристальнее проверять документы автолюбителей после внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличения штрафа с 510 грн до 3400 грн за управление авто при наличии водительского удостоверения с неразделенными категориями.

Об этом пишет ЮК «Дорожный адвокат».

При этом разделение категорий предусмотрено законом № 586-VI, который вступил в силу еще в 2008 году. Так, документ внедряет разграничение каждой категории на две. К примеру, «А» на «А1» и «А», и т. д.

Читайте также: Юрист пояснил, у кого из нарушителей ПДД могут конфисковать машину

Обвинения правоохранителей в управлении авто на основании удостоверения, выданного до вступления в силу закона, является противоправным, а наложенный штраф подлежит отмене, указывают юристы.

В частности, закон предусматривает возможность обмена прав на новые — с разделенными категориями. Но в документе указано, что удостоверение «можно обменять», а не «подлежит обязательному обмену».

К тому же в старых правах указываются категории, которые соответствуют разделенным. Кроме того, положением № 511 предусмотрено, что обмен удостоверения проходит без сдачи экзаменов, кроме отдельных случаев.

Следовательно, обмен водительского удостоверения проходит без сдачи экзаменов и не является обязательным.