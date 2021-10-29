Импортный газ в Украине дорожает седьмой месяц подряд

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе в Украину в октябре составила $ 685,67 за 1000 куб. м, что на $ 142,47 (26,2%) больше, чем в сентябре — $ 543,1. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики от 8 ноября.
По сравнению с октябрем прошлого года цена выросла на $ 514,4 (+300%). Годом ранее голубое топливо стоило $ 171,24 за 1000 куб. м.
«Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с
Стоит отметить, что импортный газ в Украине непрерывно дорожает с марта этого года, когда цена 1000 куб. м составляла $ 256,76.
Напомним, по состоянию на начало ноября уровень газа в ПХГ на территории России стал самым высоким с 2000 года. Притом, что подземные хранилища «Газпрома» в Европе заполнены только на 24,6%. По словам гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, российский монополист не спешит наращивать транзит газа в Европу через Украину.
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