Microsoft запатентовала портативную «мышку» будущего

Компания Microsoft запатентовала новую компактную модель компьютерной мыши, которая может складываться.

Об этом сообщает издание WindowsUnited.

Сообщается, что патент на новую «мышку» был зарегистрирован еще 30 марта 2021 года, а обнародовали информацию о разработке только сейчас.

Новая модель «мыши» будет иметь две конфигурации. Основная конфигурация будет напоминать «арочную» модель «Surface Arc Mouse». Также предполагается складывание «мышки» в два раза, чтобы сэкономить место при транспортировке компьютера.



Изображение: WindowsUnited

Издание отмечает, что на модель «сложенной» мыши Microsoft, вероятно, вдохновили складные смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые стали популярными в последние годы, например, модель Samsung Galaxy Z Fold 3.

Судя по информации о патенте, сейчас новая конструкция «мыши» только разрабатывается, пишет издание. Впрочем, как считают обозреватели, вполне может быть, что это новое поколение «мышек» заменит старую модель «Surface Arc Mouse».