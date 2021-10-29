BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов

Начиная с прошлой недели, компания BMW начала выпускать некоторые модели без сенсорных дисплеев. Этот вынужденный шаг сделан, чтобы сохранить текущий уровень производства.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на форум Bimmerfest.
Баварский автопроизводитель уже подтвердил эту информацию. Среди затронутых «инновацией» автомобилей называются модели 3-серии, 4-серии (купе и кабриолет), 4-серии Gran Coupe, Z4 и все версии внедорожников X5, X6 и X7.
Машины без сенсорного экрана будут иметь соответствующую наклейку на окне, а их покупатели получат компенсацию в размере 500 долларов США. Удаление тачскрина означает, что информационно-развлекательной системой можно управлять только с помощью контроллера iDrive и голосового помощника. Автомобили, для которых установлен парковочный ассистент, потеряют также возможность резервного копирования. Все остальные функции мультимедийной системы будут сохранены, включая поддержку Apple CarPlay и Android Auto.
«Эта мера является результатом проблем в цепочке поставок в масштабах всей отрасли, которые влияют на автомобилестроение во всем мире и вызывают ограничения на доступность некоторых функций или опций. Мы понимаем, что это изменение потребует диалога с клиентами, ожидающими доставки», — говорится в официальном заявлении BMW.
Покупателей машин баварской марки это объяснение вряд ли утешит. Ведь они неизбежно столкнутся с проблемами при перепродаже своего «неполноценного» авто.
Автомобили с отсутствующей сенсорной функцией мультимедийного дисплея уже начали отгружаться с завода в Спартанбурге, а на следующей неделе производство машин без тачскрина стартует на зарубежных предприятиях марки.
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