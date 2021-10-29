Нарушение карантина: в Киеве за сутки составили более сотни протоколов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что в столице за сутки, 7 ноября, составили более сотни протоколов за нарушение карантина.

Как сообщает пресс-служба полиции, в течение суток совершили 410 проверок. Проверено 238 объектов хозяйственной деятельности: составлено 5 административных протоколов.

В течение воскресенья правоохранители проверили 172 общественных транспортных средства, и по результатам этих проверок были составлены 3 админпротокола.

Также по результатам проверок общественного транспорта за 7 ноября полицейские вынесли 102 админпостановления по ч. 2 ст. 44−3 КУоАП (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты).



Инфографика: facebook.com/UA.KyivPolice/

Размеры штрафов

В статье 44−3 КУоАП «Нарушение правил карантина» штрафы измеряются в необлагаемых минимумах доходов граждан. За эту величину принимают 17 гривен. Таким образом, размеры штрафов составляют:

часть 1 статьи 44−3 КУоАП — от 17 тысяч гривен до 170 тысяч гривен;

часть 2 статьи 44−3 КУоАП — от 170 гривен до 255 гривен.

Справка Finance.ua:

«красная» зона карантина в Украине расширяется. С понедельника начинают действовать усиленные ограничения в Волынской области;