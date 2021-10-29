Нарушение карантина: в Киеве за сутки составили более сотни протоколов

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что в столице за сутки, 7 ноября, составили более сотни протоколов за нарушение карантина.
Как сообщает пресс-служба полиции, в течение суток совершили 410 проверок. Проверено 238 объектов хозяйственной деятельности: составлено 5 административных протоколов.
В течение воскресенья правоохранители проверили 172 общественных транспортных средства, и по результатам этих проверок были составлены 3 админпротокола.
Также по результатам проверок общественного транспорта за 7 ноября полицейские вынесли 102 админпостановления по ч. 2 ст. 44−3 КУоАП (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты).
Инфографика: facebook.com/UA.KyivPolice/
Размеры штрафов
В статье 44−3 КУоАП «Нарушение правил карантина» штрафы измеряются в необлагаемых минимумах доходов граждан. За эту величину принимают 17 гривен. Таким образом, размеры штрафов составляют:
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