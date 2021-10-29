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Спрос на электромобили среди украинцев за год вырос на 42%

Спрос на электромобили среди украинцев за год вырос на 42%

В октябре украинский автопарк пополнили 934 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 42% больше, чем годом ранее.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал о самых популярных электромобилях среди украинцев.

Как сообщает Укравтопром, на фоне общего роста спроса на электромобили происходит увеличение интереса покупателей к новым машинам. Если в прошлом году доля новых авто в регистрациях BEV составляла 11%, то в октябре текущего года уже 17 процентов.

Самым популярным в стране легковым электрокаром остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 173 авто этой модели.

Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 119 регистраций.

На третьем месте Renault Zoe – 45 машин.

Четвертым по популярности стал электромобиль Volkswagen e-Golf – 44 шт.

Замыкает ТОП – 5 Октябрьского рынка легковых электромобилей Chevrolet Bolt – 42 шт.

Из 51 ед. коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 44 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новой техники в этом количестве составила почти 13%.

Самой популярной моделью на рынке новых электромобилей является Nissan Leaf. С января по октябрь украинцы приобрели 96 новых Лифов. На втором месте Audi E-Tron с результатом 90 шт. Также в тройку лидеров рынка новых электромобилей попал Mercedes-Benz EQC, который выбрали 82 покупателя.

Справка Finance.ua:

  • на Тайване компания Foxconn, на предприятиях которой собирают iPhone, в рамках выставки Hon Hai Tech Day 2021 представила свои первые электромобили;
  • исторически европейские автокомпании выпускали больше дизельных автомобилей, чем в США. Однако в августе 2021 года доля продаж электромобилей (как гибридов, так и чисто электрических) на рынке Европы выросла до 21%, впервые потеснив дизельные автомобили, на которые пришлось 20% продаж.

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По материалам Finance.UA
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