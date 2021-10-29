Спрос на электромобили среди украинцев за год вырос на 42%

В октябре украинский автопарк пополнили 934 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 42% больше, чем годом ранее.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал о самых популярных электромобилях среди украинцев.
Как сообщает Укравтопром, на фоне общего роста спроса на электромобили происходит увеличение интереса покупателей к новым машинам. Если в прошлом году доля новых авто в регистрациях BEV составляла 11%, то в октябре текущего года уже 17 процентов.
Самым популярным в стране легковым электрокаром остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 173 авто этой модели.
Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 119 регистраций.
На третьем месте Renault Zoe – 45 машин.
Четвертым по популярности стал электромобиль Volkswagen e-Golf – 44 шт.
Замыкает ТОП – 5 Октябрьского рынка легковых электромобилей Chevrolet Bolt – 42 шт.
Из 51 ед. коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 44 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.
Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новой техники в этом количестве составила почти 13%.
Самой популярной моделью на рынке новых электромобилей является Nissan Leaf. С января по октябрь украинцы приобрели 96 новых Лифов. На втором месте Audi E-Tron с результатом 90 шт. Также в тройку лидеров рынка новых электромобилей попал Mercedes-Benz EQC, который выбрали 82 покупателя.
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня12 ч. назад - 2501 14
Угольные госпредприятия получили сотни миллионов убытков14 ч. назад - 569 6
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список9 ч. назад - 2178 5
Более 40 стран, среди которых Украина, обязались отказаться от угляВчера, 22:33 - 971 5
В Раде хотят навсегда забирать у злостных нарушителей водительские права4 ч. назад - 514 4
Некоторые украинцы с сегодняшнего дня могут остаться без работы: кого отстранят13 ч. назад - 8687 2
Каждый будет иметь накопительный счет: Гетманцев объяснил пенсионную реформу 2-го уровня12 ч. назад - 2501 14
Какие банки автоматически блокируют счета украинцев: список9 ч. назад - 2178 5
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУ8 ч. назад - 1859
Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка труда7 ч. назад - 1511
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1906 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 868
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1044
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4534 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1353 1