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Самый дешевый iPhone с 5G получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Самый дешевый iPhone с 5G получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Согласно последним новостям из цепочки поставок Apple, компания из Купертино уже готовит новую версию недорогого смартфона iPhone SE, который будет оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев.

До этого момента подэкранные сканеры отпечатков пальцев использовались в основном только с панелями OLED, то есть новый iPhone SE должен получить такой экран. Технология распознавания отпечатков пальцев под ЖК-дисплеем существует, разработки в этом направлении продолжаются, однако массово в индустрии она пока не начала использоваться.

Источники сообщают, что Apple оснастит iPhone SE3 той же однокористальной системой, что и серию iPhone 12. То есть речь идет о мобильной платформе Apple A14. Что касается цены, то iPhone SE3 будет выпущен в двух версиях по цене от 499 долларов. Старшая версия может стоить значительно больше – 699 долларов.

На момент выхода новый iPhone SE станет самым дешевым смартфоном iPhone с поддержкой 5G в истории и сможет повлиять на рынок Android-смартфонов.

Предположительно, новинка может быть выпущена весной следующего года.

По материалам ITsider.
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