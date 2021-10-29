Самый дешевый iPhone с 5G получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Согласно последним новостям из цепочки поставок Apple, компания из Купертино уже готовит новую версию недорогого смартфона iPhone SE, который будет оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев.
До этого момента подэкранные сканеры отпечатков пальцев использовались в основном только с панелями OLED, то есть новый iPhone SE должен получить такой экран. Технология распознавания отпечатков пальцев под ЖК-дисплеем существует, разработки в этом направлении продолжаются, однако массово в индустрии она пока не начала использоваться.
Источники сообщают, что Apple оснастит iPhone SE3 той же однокористальной системой, что и серию iPhone 12. То есть речь идет о мобильной платформе Apple A14. Что касается цены, то iPhone SE3 будет выпущен в двух версиях по цене от 499 долларов. Старшая версия может стоить значительно больше – 699 долларов.
На момент выхода новый iPhone SE станет самым дешевым смартфоном iPhone с поддержкой 5G в истории и сможет повлиять на рынок Android-смартфонов.
Предположительно, новинка может быть выпущена весной следующего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацполиции рассказали о системе проверки купленных COVID-сертификатовВчера, 09:36 - 1663 12
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинаВчера, 12:46 - 1102 10
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступленийВчера, 07:45 - 209 5
В Киеве открыли движение на обновленной части Большой окружной дорогиВчера, 05:13 - 1091 4
Верховная Рада купит для своего автопарка автомобили почти за полмиллиона гривен каждыйВчера, 19:47 - 261 3
Как правильно закрыть банковскую картуВчера, 08:02 - 6179 3
«Дію» обновили и убрали одну функциюВчера, 13:34 - 2610 1
В Минэнерго рассказали, откуда будут импортировать газ в случае его дефицитаВчера, 10:45 - 1987
Зеленский подписал закон об энергоэффективности: что изменится для потребителейВчера, 10:03 - 1852
МВД опровергло мифы о радарах TruCamВчера, 11:01 - 1781
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 696 3
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2335 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1012
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1163
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4772 4