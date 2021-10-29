Какие документы подтверждают родственные отношения (видео)

Родственные отношения между людьми создают много юридических последствий. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал у Минюста, какие документы подтверждают родственные отношения: право на наследство, право на пенсию в связи с потерей кормильца, получение компенсации и т.д.
Нередко на пути реализации этих прав встает потеря документа, ошибка в фамилии или имени в свидетельстве о рождении или паспорте, из-за чего нужно устанавливать факт родственных отношений.
Родственные отношения могут быть установлены следующими документами:
В случае отсутствия документов о подтверждении родственных отношений они подтверждаются в судебном порядке.
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