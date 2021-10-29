Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение эксперта

С 1 мая 2022 года украинцам придется считать потребленный природный газ не в кубометрах, а в киловатт-часах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в Украине и странах Европейского союза действуют различные подходы к учету природного газа. В Украине учет ведется в кубических метрах, а в странах ЕС — в единицах энергии. Из-за этого возникают административные трудности во время оформления импортируемого природного газа из стран ЕС или его закачки в газохранилища в режиме таможенного склада.

Как будет работать новая система вычисления газа, рассказал первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов в интервью «Фактам».

Как объясняет эксперт, по этой системе измерения высчитывается количество тепла, которое выделяется во время полного сгорания определенного объема природного газа. Формула, по которой будет рассчитываться объем потребленной энергии: объем потребленного топлива в кубах умножаем на средний показатель по месяцу самой высокой температуры сгорания и умножаем на цену поставщика.

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Например, при цене 1 кубометра газа 7,99 грн стоимость 1 киловатт-часа будет равна 0,7537 грн, при условиях, когда самая высокая температура сгорания на маршруте составляет 10,6.

«Наши вычислительные приборы рассчитаны на кубометры. Перевести Украину на счетчики, которые считают газ в энергоединицах, дело малореальное. Согласно Закону „Об обеспечении коммерческого учета природного газа“, установку и подключение газовых счетчиков в Украине нужно завершить 1 января 2023 года. Речь шла о приборах, рассчитанных на кубометры. И вот, представьте, что теперь все проведенные работы придется начать снова — демонтировать счетчики старого образца и установить новые», — говорит Нацвин-Степанов.

По его словам для населения выгоднее учет газа в энергетических единицах.

«Ведь с введением новых правил потребитель будет платить только за то количество энергии, которое он получает. Поэтому те, кто проживает в регионах с голубым топливом более низкого качества, будут платить меньше», — отмечает эксперт.

Кроме того, при переходе на такую систему вычисления и газ, и электричество будут вычисляться в одной энергоединице. Поэтому потребитель сможет сравнить и выбрать, чем ему выгоднее отапливать свое жилище.