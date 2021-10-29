Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение финмона

Национальный банк в октябре применил санкции к 2 банкам и 14 небанковским финучреждениям из-за нарушения финмониторинга и валютного законодательства.
Меры воздействия применены к 16 финучреждениям по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финучреждений.
НБУ применил меры воздействия к:
БТА Банку — письменное предупреждение за отдельные нарушения, которые заключались в ненадлежащем исполнении обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять отдельные внутренние документы банка по вопросам финансового мониторинга и применять в своей деятельности риск-ориентированный подход, осуществлять меры надлежащей проверки в отношении клиентов банка.
Сбербанку — письменное предупреждение за нарушения, которые заключались в невыполнении обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента (отказать в проведении валютной операции), который не соответствует требованиям валютного законодательства, а также за непредоставление НБУ информации (статистической отчетности) об отдельных валютных операциях, которые осуществлялись субъектами валютных операций через банк.
СК «АСКО ДС» — штраф в 13 600 грн за нарушение в частности срока регистрации (не позднее следующего рабочего дня со дня выявления) финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу.
ПТ «Ломбард „Первый“» — письменное предупреждение за нарушение требований в части ненадлежащего исполнения обязанности уведомлять специально уполномоченный орган относительно сведений о субъекте первичного финансового мониторинга в установленном порядке.
ПТ «Ломбардия „Ломбард“», ООО «Инвестмент Корпорейшен», ООО «Диамант-Финанс», ООО «Волынская факторинговая компания», ФК «Аккорд», ООО «Фин Капитал», ФК «Фактор», ФК «Финком Кредит», ФК «Финпром», ООО «УК „Хлебный Край Инвест“» — письменные предупреждения за непредоставление по запросу НБУ информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финмониторинга, а также отчетности по вопросам фина.
ООО «Центр Финансового Лизинга» — письменное предупреждение за непредоставление отчетности по вопросам финансового мониторинга.
ФК «Форза» — письменное предупреждение за нарушения в части надлежащей проверки клиентов, а именно невыполнимые верификации клиентов в порядке, определенном законодательством. Финкомпания также не исполняла обязанность на постоянной основе формировать и вести в электронном виде перечни клиентов с установленными/переоцененными учреждением уровнями риска деловых отношений (финансовой операции без установления деловых отношений) с такими клиентами, включая низкий, средний, высокий, неприемлемо высокий уровни риска и факт установления учреждением принадлежности клиентов к категории PEP.
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